Полиция просит арестовать бывшего президента Маст-банка Пирогова

Полиция просит поместить под домашний арест бывшего президента Маст-банка Юрия Пирогова. Он подозревается в обналичивании 8,8 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасии Дзюрко.

По ее словам, ходатайство следователя об избрании меры пресечения поступило в суд.

Пирогова задержали в Москве по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Задержанный не признает вину.

Уголовное дело в отношении него возбудили 27 марта 2015 г. Преступная группа, состоящая из топ-менеджеров Маст-банка, с 2010 по 2015 г. обналичила 8,8 млрд руб.