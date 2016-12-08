МОК продлил санкции против России на неопределенное время

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение продлить «временные меры» в отношении России «до дальнейших распоряжений». Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном на сайте организации 7 декабря по итогам заседания исполнительного комитета.

Санкции против российских спортсменов, о продлении которых идет речь, были введены 19 июля после опубликования первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о российской допинг-программе. WADA рекомендовало полностью отстранить российскую сборную от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Однако с МОК смягчили запрет, обязав принимать решение о допуске каждую спортивную федерацию отдельно.

Ограничения МОК в отношении Москвы предполагают, что комитет не может организовывать или содействовать проведению спортивных мероприятий в России. Комитет призывает все федерации зимних видов спорта «заморозить подготовку к крупным спортивным состязаниям в России», в том числе чемпионаты мира и кубки мира, и «активно изыскивать альтернативных организаторов для проведения таких соревнований».

9 декабря, следует из заявления МОК, ожидается публикация «финальной и полной версии» доклада комиссии Макларена. В ней анонсированы новые подробности о применения допинга в ходе зимней олимпиады в Сочи в 2014 г.

Накануне Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, предупредил о новой атаке на российский спорт в связи с публикацией второй части доклада Макларена. «Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. У нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться», – предположил Мутко.