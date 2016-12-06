Мутко предупредил о новой атаке на российский спорт‍

Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики, предупредил о новой атаке на российский спорт. По его словам, она будет связана с публикацией второй части доклада Ричарда Макларена, которая состоится 9 декабря..

Руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 18 июля обнародовал результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил, которые якобы допускались на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда комиссия заявила, что в России существует «государственная допинг-программа».

По словам Виталия Мутко, после публикации новых данных российский спорт ждет новая порция обвинений.

«Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. У нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться», — отметил российский вице-премьер.

После публикации первой части доклада комиссии Макларена WADA рекомендовало МОК отстранить всю российскую сборную от Олимпиады-2016, но МОК это решение не поддержал. Позднее Международный паралимпийский комитет не допустил россиян к Паралимпиаде в Рио.