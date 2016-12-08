Минобороны опровергло сообщение «Коммерсанта» о крушении Су-33

Минобороны России сегодня решительно опровергло сообщение газеты «Коммерсантъ» о причинах крушения истребителя Су-33 3 декабря во время посадки на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Информация газеты «Коммерсантъ»о якобы «предварительных» выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности. Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких «предварительных» выводов до завершения своего расследования не делала. За информацией о ходе работы комиссии автор материала к «официальному представителю Минобороны России» не обращался», – говорится в сообщении.

«Коммерсантъ» сегодня сообщил, что комиссия определилась с основной версией происшествия: обрыв троса аэрофинишера, и с тремя его возможными причинами: ошибка летчика при посадке, производственный брак или неправильная заделка троса после аварии МиГ-29К 13 ноября. По данным газеты, если проблемы с аэрофинишером устранить не удастся, Су-33 палубного авиакрыла перебазируют на аэродром Хмеймим.