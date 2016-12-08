Истребитель Су-33 мог быть потерян по вине пилота – «Коммерсантъ»

Причиной падения истребителя Су-33 с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море мог стать человеческий фактор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ, и топ-менеджера предприятия авиапромышленности.

Издание восстановило картину произошедшего 3 декабря. Возвращавшийся с боевого задания в Сирии истребитель 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (бортовой номер 67 красный) получил разрешение на посадку. Он зацепил трос крюком-гаком и начал снижать обороты двигателя. Однако черед 50 м трос оборвался и Су-33 продолжил движение по палубе. Зайти на второй круг пилот не успевал. Руководитель полетов отдал ему команду катапультироваться, что и было сделано, прежде чем самолет рухнул с палубы в море.

В качестве основной версии инцидента в Минобороны рассматривают ошибку пилотирования. По словам собеседника издания, отклонение по оси посадки истребителя было превышено почти на полметра от предельно допустимого (4,7 м вместо 4,2 м). Это могло стать причиной обрыва троса. Версию о неисправности самого троса опровергают на Пролетарском заводе, производящем аэрофинишеры. Его представитель утверждает, что тросы на «Адмирале Кузнецове» прошли весь цикл испытаний, в том числе на разрыв.

«Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но, судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал – налицо ошибка пилотирования», – пояснил близкий к расследованию собеседник.