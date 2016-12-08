Запрет на зарубежную недвижимость чиновников не поддержан в Госдуме

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям иметь недвижимое имущество за границей. Автор инициативы - депутат КПРФ Валерий Рашкин, внесший ее еще в октябре 2014 г.

По мнению разработчика, введенный запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами России «не может быть соблюден при наличии недвижимого имущества за границей». «Нередко для содержания последнего, оплаты налогов, внесения арендной платы и иных платежей наличие банковского счета в том же государстве просто необходимо», - указывал парламентарий.

Законопроектом не прописываются «конкретные вещные титулы, свойственные российскому или иностранному законодательству, что позволяет устанавливаемым ограничениям охватить все случаи владения, пользования и распоряжения установленным кругом лиц недвижимого имущества за границей», писал коммунист в пояснительной записке. Он расценивал свою инициативу как «актуальный, логичный и ожидаемый в обществе шаг в борьбе с проявлениями коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления».