Объявлена угроза цунами в Тихом океане после землетрясения

Объявлена угроза цунами на нескольких островах в Тихом океане. В четверг землетрясение магнитудой 8 произошло у побережья Соломоновых Островов, передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США и Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.

В течение суток большие волны могут дойти до побережья Соломоновых Островов, Тувалу, Вануату, Новой Каледонии, острова Кусаие, Папуа - Новой Гвинеи и Науру. Данные об угрозе цунами будут уточняться каждый час.

Землетрясение магнитудой 8 произошло приблизительно в 5 часов утра по местному времени в 212 км от города Хониара Соломоновых Островов. Очаг землетрясения находился на глубине 49 км.