Родители пожаловались в Генпрокуратуру на пропаганду православия в московской школе

Группа родителей учеников столичной школы N2065 обратилась в генпрокуратуру с жалобой на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования», пишет «Коммерсантъ». Московские родители считают предмет «Истоки», который изучается в 62 регионах страны, «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику».

С 1 сентября 2015 г. Минобрнауки ввело в обязательную часть программы 5-9-х классов предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Тогда же столичный департамент образования запустил в 40 школах эксперимент по обязательному изучению ОДНКНР в объеме одного часа в неделю.

Мама ученика школы N2065 Инна Герасимова отправила жалобу в московский департамент образования, который перенаправил письмо руководству школы. Директор вызвала родителей в школу и заявила, что отказаться от предмета не имеет права, так как это инициатива департамента. В итоге 24 родителя поставили подписи под обращением в столичную прокуратуру. Однако прокуратура переслала его в департамент образования. После этого родители направили подробную жалобу в генпрокуратуру.

Авторы обращения в генпрокуратуру подчеркивают, что курс с конфессиональным уклоном является «обязательным для всех учеников», среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики.

В департаменте образования Москвы заявили «Ъ», что «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не связаны с «приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии». Чиновники утверждают, что школы «принимали решение об изучении курсов "Истоки" и "Православная культура" по итогам обсуждения со всеми родителями». При этом чиновники признают, что кроме «Истоков» и «Православной культуры» родители имеют право потребовать «включить темы, связанные с духовно-нравственной культурой народов России, в программы по истории, обществознанию, литературе, музыке, изобразительному искусству». Либо вообще ограничиться «посещением экскурсий в исторических музеях и концертов российских музыкантов».