Поразившее Путина решение суда проверит квалификационная коллегия

Квалификационная коллегия судей Липецкой области проверит постановление мирового судьи, которое 8 декабря президент Владимир Путин привел как пример возможной некомпетентности судей. Как сообщает «РИА Новости», председатель коллегии Николай Захаров пообещал, что будут проверены действия судьи, который вынес это постановление. Окончательное решение будет принято после опроса всех участников дела.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин выразил сомнения в компетентности некоторых работников судебной системы. «Постановление суда. В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше – «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», - цитировало «РИА Новости». - От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно». И он поручил генпрокурору и председателю Верховного суда разобраться с этим случаем.

Процитированное постановление вынесла мировая судья Геворкян в отношении липецкого бизнесмена Василия Урываева, узнала «Газета.Ru». По ее информации, предприниматель поссорился со своими соседями: зампредом Липецкого областного суда по уголовным делам Александром Бесединым и гражданином Великобритании, который обучал детей Беседина английскому языку.

По данным «Новой газеты», конфликт возник из-за земли: Урываев решил, что судья Беседин незаконно присвоил два метра от его земельного участка. Жившего у Беседина англичанина он обвинил в краже стройматериалов и пожаловался на него в прокуратуру. «Урываев В.М., — говорится в постановлении мирового судьи Геворкян, — совершил преступление путем написания заявления в прокуратуру Липецкой области, в котором просил прокуратуру «остановить английскую свинью». Другой мировой судья бизнесмена оправдал, отмечает «Новая газета».

В результате конфликт соседей завершился тем, что сына Урываева в 2010 г. обвинили в педофилии, а в декабре 2012 г. Липецкий облсуд приговорил его к 19 годам строгого режима за 12 доказанных эпизодов, пишет издание. Через год Президиум верховного суда отменил этот приговор, учтя давние неприязненные отношения между отцом осужденного и зампредом облсуда Бесединым. В постановлении Президиума ВС говорится, что из-за этого суд не может «сделать однозначный вывод об объективности и беспристрастности судьи Липецкого областного суда». Дело передано в Ростовский областной суд на новое судебное рассмотрение.