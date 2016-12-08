Путин зачитал постановление суда, от которого у него «волосы дыбом встают»‍

Президент Владимир Путин сомневается в компетентности работников судебной системы, ознакомившись с судебным постановлением, в котором человек обвиняется в подаче заявления в прокуратуру, передает «РИА Новости».

«Постановление суда. В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше – "совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру"», — зачитал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно», — возмутился глава государства. Он поручил генпрокурору и председателю Верховного суда разобраться с данным случаем.

По его словам, возникают вопросы относительно квалификации тех, кто выписал постановление, не говоря уже о возможной предвзятости.