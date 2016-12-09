Власти Японии отказались от планов подарить Путину еще одну собаку породы акита-ину

Власти Японии отказались от планов подарить российскому президенту Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину, пишет газета «Санкэй симбун».

Заместитель генсекретаря правительства Японии Коити Хагиуды пояснил, что после консультаций российская сторона не дала согласия на такой подарок.

Японцы хотели подарить вторую собаку породы акита-ину во время официального визита Путина, который будет проходить 15-16 декабря.

Ранее Путину уже подарили акита-ину в благодарность за помощь префектуре Акита, пострадавшей от цунами. Собаку назвали Юмэ, что в переводе на русский язык означает «Мечта».