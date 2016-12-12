Вице-канцлер Австрии призвал к постепенному снятию санкций с России – Die Welt

Министр экономики Австрии, являющийся одновременно вице-канцлером страны, Райнхольд Миттерленер заявил о том, что он выступает «за постепенную отмену санкций против России в сочетании с прогрессом в области минских соглашений», сообщает Die Welt. При этом условия соглашений должны соблюдать обе стороны: как Россия, так и Украина.

Миттерленер отметил, что продление антироссийских санкций Евросоюзом, которое рассматривается дважды в год, не должно происходить автоматически. «В будущем это должно интенсивно обсуждаться», – подчеркнул Миттерленер. Среди сторонников такой позиции издание отмечает руководство Венгрии, Греции, Кипра, Испании и Италии.

Об ужесточении санкций против России, с точки зрения Миттерленера, не может быть и речи. «Ужесточение санкций мы отвергаем. Это принесет больше вреда, чем пользы», – заявил он. По его мнению, это не способствует решению проблемы, как показывает предыдущий опыт.