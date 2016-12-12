Суд отклонил ходатайство РБК о предъявлении новых доказательств в разбирательстве с «Роснефтью»

В Арбитражном суде Москвы на заседании по разбирательству РБК и «Роснефти» с «Роснефтью» на 3,179 млрд руб. адвокат РБК Евгений Резник попросил отложить заседание, чтобы представить новые доказательства. Как передает корреспондент РБК, он заявил, что дело должно быть рассмотрено по существу. «Нам необходимо получить ответы правительства и доказать, что наша публикация является достоверной», – сказал Резник. Представители РБК передали суду заключение специалистов и письменное пояснение к ходатайству.

Судья заявил, что у него достаточно доказательств для рассмотрения дела, и ходатайство отклонил.

Основанием для иска «Роснефти» стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,18 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей. Эта сумма была рассчитана аудиторской компанией «Центр профессиональной оценки» (ЦПО) именно как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» – британской BP.

На заседании 11 ноября суд отклонил ходатайство РБК о привлечении в качестве третьей стороны компании BP, отношения с которой, по утверждению представителей «Роснефти», могли испортиться из-за публикации статьи о подготовке приватизации.

9 декабря РБК сообщил о намерении привлечь к тяжбе представителей правительства, предполагалось, что это будут чиновники, которых компания предупреждала о рисках готовящейся сделки. Медиахолдинг уверен, что менеджмент «Роснефти», как и положено, предупреждал правительство о возможных рисках, связанных с приватизацией 19,5% акций компании, говорил на прошлой неделе директор по юридическим вопросам РБК Тимофей Щербаков, поэтому компания планировала привлечь правительственных чиновников к разбирательству.