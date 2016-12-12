Сирийские войска начали штурм оставшейся части Алеппо

Ожесточенные уличные бои сегодня идут в юго-восточных районах Алеппо, еще остающихся под контролем бандформирований. Как сообщила с места событий телестанция Al-Ihbaria, сирийские войска заняли с утра семь кварталов: Шейх-Саид, Шаххадин, Минтака-Искан, Карим-Эффенди, Карим-эд-Даада, Фирдоус и Эс-Салихин.

Передовые отряды сирийской армии и ополченцев штурмуют кварталы Фирдоус и Эс-Суккари. По свидетельству телестанции, в этих районах плотной застройки бойцы применяют в основном стрелковое оружие. Бой идет за каждую улицу и дом.

С конца ноября сирийские войска и ополченцы освободили 57 кварталов в восточной половине Алеппо и контролируют сейчас 95% территории города. По сведениям российского Центра примирения враждующих сторон, за последние дни жилые районы на востоке Алеппо покинуло свыше 100 000 мирных граждан, сдались 2200 боевиков.