Песков: США не хотят сотрудничать по Пальмире

Кремль сожалеет об отказе США от сотрудничества в борьбе с террористами в Сирии, поскольку оно, к примеру, позволило бы избежать повторного захвата Пальмиры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, пока не получается полностью нейтрализовать такие активные наступательные действия. Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствуют координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего США, которые не хотят сотрудничать», - сказал он журналистам. «Такое сотрудничество позволило бы, наверное, нам всем эффективнее избегать подобных атак со стороны террористов», - отметил Песков.

В конце минувшей недели на фоне успешного наступления сирийской армии в Алеппо «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) активизировало свои наступательные операции на другом фронте. Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии в районе Пальмиры, и в воскресенье подконтрольные ИГ интернет-ресурсы объявили о захвате города. По данным Минобороны России, бои в городе продолжались, а российская авиация поддерживала сирийские войска, не нанося ударов по самому городу. Генерал армии Юрий Балуевский, возглавлявший Генштаб России в 2004–2008 гг., связал успех боевиков с просчетами сирийских властей в военном планировании и с продолжительными гуманитарными паузами, которые позволили боевикам восстановить силы.