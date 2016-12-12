Путин потребовал от тверского губернатора снизить смертность в регионе

Президент Владимир Путин отметил, что в Тверской области почти не снижается смертность, и потребовал от губернатора Игоря Рудени принять меры. Как передает ТАСС, губернатор ответил, что смертность высока за счет гибели людей в ДТП. «Вы знаете, мы сейчас наблюдаем такую картину: в связи с ремонтом дорог у нас, к сожалению, увеличилась смертность на дорогах», - сказал он.

По словам Рудени, в Тверской области создали социальную рекламу, стимулирующую использование детских удерживающих устройств, провели разъяснительную работу с владельцами личного автотранспорта. «Но надо еще дополнительные меры принять, это очевидно: и комплекс видеофиксации, и, наверное, посмотрим европейский опыт - специальную разметку шумовую перед пешеходными переходами, потому что чем лучше получилась трасса, покрытие, тем больше народ стал злоупотреблять скоростью», - добавил он.

За девять месяцев 2016 г. в Твери зафиксирован рост населения на 5000 человек, сказал также губернатор и назвал это позитивным трендом. По области констатировать улучшение рождаемости чиновник пока не может.

По итогам 2016 г. в области ожидается рост валового регионального продукта на 0,4%. «Динамика у нас даже немного выше общероссийской, - заметил Руденя. - Хотел воспользоваться случаем и поблагодарить вас за поручение, которое вы дали, - обнуление ставки по НДС на дальние перевозки. Деньги, которые даст это обнуление ставки, как раз пойдут на развитие вагоностроения».

По словам губернатора, на вагоностроительном заводе в Твери уже разместили заказ для Кубы, для Сахалина, для Москвы и самой Твери. «К сожалению, мы на Третье транспортное кольцо (в Москве) с нашими поездами не попали, "Сименс" предпочли, - констатировал Руденя. - Но сейчас Москва закупает вагоны и железнодорожные составы для пассажирских перевозок - уже подписали контракт».

Регион выдерживает все показатели «майских указов» президента по школам, по зарплатам, по детским садам, по социальным работникам, добавил губернатор. «Средняя зарплата нас порядка 24 000 руб.: 24 400 руб. - средняя зарплата у педагогических работников в школах, планируем на 2018 г. - 24 425 руб., а в детских садах - 21 477 руб., на следующий год мы еще проиндексируем», - заверил он.