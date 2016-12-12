Нидерланды подготовили требования к ассоциации Украины с ЕС

Нидерланды согласятся подписаться под соглашением об ассоциации Украины с Европейским союзом, если лидеры ЕС гарантируют на саммите в четверг, что сближение с Киевом не повлечет за собой дополнительных финансовых и военных обязательств и не даст украинцам права жить и работать в Европе.

Проект резолюции, с которым ознакомился Reuters, подготовлен Нидерландами - единственной страной блока, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и ЕС, поскольку граждане отвергли его на референдуме в апреле.

Соглашение предварительно вступило в силу, однако Нидерланды угрожали разорвать его, если лидеры стран ЕС не поддержат дополнительные условия, сформулированные Гаагой. Резолюция саммита ЕС даст премьеру Марку Рютте возможность обратиться к парламенту с просьбой одобрить соглашение с Украиной вопреки результатам референдума.

Ассоциация с ЕС предполагает расширение торговых связей и призвана компенсировать потерянный после проевропейской революции 2014 г. российский рынок.

Дипломаты в Брюсселе говорят, что соглашение, скорее всего, в итоге будет достигнуто, несмотря на раздражение многих стран, особенно на восточных границах ЕС, позицией Нидерландов. Послы стран ЕС обсудят его в понедельник в Брюсселе.