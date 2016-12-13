Хорошавин оспорил основания для конфискации своего имущества – «Коммерсантъ»

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его бывшая жена Ирина и сын Илья подали в Конституционный суд жалобу, оспаривающую конфискацию имущества до окончания расследования. Как пишет «Коммерсантъ», жалоба поступила в суд в ноябре. В ней Хорошавины указывают на нарушение их конституционных прав статьями 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», а также 235 – Гражданского кодекса.

Статьи, о которых идет речь, устанавливают правила компенсации имущества, законность происхождения которого не подтверждена. На практике эти нормы нарушают принцип презумпции невиновности и права не свидетельствовать против самого себя, отмечают заявители. Они просят суд признать неконституционным рассмотрение дела о конфискации до вынесения обвинительного приговора. Также Хорошавины просят КС о запрете положений закона.

Хорошавин был арестован 4 марта 2015 г. по подозрению в получении взятки $5,6 млн (340 млн руб.). Следствие считает, что он являлся организатором преступной группы, получившей от местных предпринимателей взятки более чем на 500 млн руб. В августе 2015 г. Генпрокуратура подала иск об изъятии у Хорошавина и его родственников принадлежавшей им собственности, включая квартиры в Москве, жилой дом, земельные участки, автомобили Mercedes-Benz, Bentley и Lexus, а также деньги и украшения. Заявители написали в жалобе, что материалы о несоответствии их доходов и расходов в Генпрокуратуру не поступали, а движимое имущество и деньги вообще не контролируются на основании этого закона.

В конце ноября Хорошавин попросил президента Владимира Путина не допустить противодействия силовиков рассмотрению его дела в Конституционном суде. «Когда я Вам пишу, судебные приставы выселяют их зимой на улицу, членам моей семьи некуда идти, изъяты в результате незаконного иска даже мои запонки, наградное оружие и зубные коронки», – цитирует издание экс-губернатора. Хорошавин также напомнил, что часть имущества была задекларирована, а экс-глава администрации президента Сергей Иванов говорил о декларациях, что они проверялись и были «чисты как слеза».