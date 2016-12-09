СКР рассказал о ходе расследования в отношении Улюкаева, Гайзера и Хорошавина

Следственный комитет России подвел итоги работы в сфере противодействия коррупции за девять месяцев 2016 г. В текущем году следователями было рассмотрено почти 29 000 сообщений о коррупционных преступлениях, по результатам возбуждено более 19 513 уголовных дел, говорится в пресс-релизе СКР. Преобладают дела о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

За последние 6 лет следователи направили в суд более 50 000 уголовных дел о коррупции. За это время фигурантами стали более 3600 лиц, обладающих особым правовым статусом (депутаты, судьи, адвокаты и другие категории). В 2016 г. за совершение преступлений коррупционной направленности в суд направлены уголовные дела в отношении 427 лиц, обладающих особым правовым статусом.

В частности, на завершающей стадии находится расследование уголовных дел коррупционной направленности в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его соучастников; в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером; в отношении бывших сотрудников ГУП «Московский метрополитен» Глеба Верховского, Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко.

В суд направлены ряд уголовных дел, связанных с нарушениями законодательства при строительстве объектов космодрома «Восточный»; в отношении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, его бывшего заместителя Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктора Определенова; бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова.

Продолжаются активные следственные действия по уголовным делам в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, губернатора Кировской области Никиты Белых.