Горбачев: Нельзя сказать, что США работали на распад СССР, но они «потом начали помогать»

Михаил Горбачев, сложивший полномочия президента СССР 25 декабря 1991 г., считает, что возможно восстановление Союза в прежних границах, в прежнем составе и добровольно, но Союз не будет советским. Он сказал это в интервью ТАСС. На вопрос, действительно ли «США работали на распад Союза?» он ответил, что «нельзя сказать так, что они прямо занимались этим, особенно вначале». «Никто не думал, что можно Советский Союз ликвидировать, – объяснил он. – А потом начали помогать. Под столом потирали руки, сколько лет, чуть ли не столетие боролись с Россией, а тут она сама себя "покроила».

Горбачев не снимает с себя «долю ответственности» за распад СССР, но напоминает, что отстаивал Союз до конца и был готов его реформировать. В августе 2016 г., к 25-летию путча он говорил в интервью, что летом 1991 г. намечалось подписание нового Союзного договора, который реформировал бы СССР, и этого боялись «консервативные и антидемократические силы», и что к тому моменту назрела реформа, децентрализация Союза, но не его разрушение.

Создание ГКЧП экс-президент СССР назвал «протестом бюрократии» и высказал мнение, что ему надо было в те годы «порвать с этой сворой».

Горбачев также напомнил, что Борис Ельцин в конце 80-х гг. начал бороться с союзным центром, а протесты его, по мнению Горбачева, проистекали из того, что Ельцин «очень переживал», что не был членом Политбюро. «Человек очень властолюбивый, беспредельно властолюбивый», – добавил Горбачев.

На вопрос, почему в преддверии подписания Беловежских соглашений Горбачев не попытался это предотвратить и не приказал арестовать Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, он ответил, что это было опасно и могло спровоцировать гражданскую войну. Кроме того, по его словам, он знал о готовящейся встрече в Беловежской пуще от Ельцина, но ему не сказали, что там планируется. В результате Горбачев «ушел сам, чтобы избежать кровопролития».