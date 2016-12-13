Крым готов скрывать информацию об инвесторах ради их привлечения

Власти Крыма готовы привлекать в республику инвесторов разными способами - в том числе скрывать информацию об их персоналиях. «Мы будем помогать всем, мы готовы даже закрывать информацию, в том числе о персоналиях и так далее, нужно понимать сложности международной обстановки», - сказал глава Крыма Сергей Аксенов во время проведения дня Республики Крым на площадке «Деловой России» в Москве.

Крым даже готов лояльно относиться к техническим компаниям, сказал Аксенов. «Мы понимаем сложности для бизнеса, у которого есть зарубежные активы, и готовы в данном случае рассматривать подходы, инструменты», - уточнил он.

«Многие создают технические компании, и мы понимаем, что по наполнению, по содержанию, срокам жизни эти компании могут не соответствовать каким-то критериям, но я знаю, кто за этой компанией стоит, какие цели и задачи преследуют коллеги, которые создают такие компании. Они на самом деле настроены на результат, поэтому мы приветствуем любые инструменты, которые будут задействованы в реализации таких инвестиционных проектов», - пояснил глава республики.

Министр экономического развития республики Валентин Демидов сообщил ТАСС о возможном открытии филиала Российского экспортного центра (РЭЦ) в регионе. «Мы пока направили официальное предложение и ведем диалог [об открытии представительства РЭЦ в Крыму]. Наверное, рано говорить, когда это можно сделать, <…> но мы бы хотели предложить в рамках Ялтинского [международного экономического] форума подписать такое соглашение», - сказал министр. ЯМЭФ пройдет в крымской Ялте 20-22 апреля 2017 г.

АО «Российский экспортный центр» - государственный институт поддержки экспорта, созданный в структуре Внешэкономбанка. Он представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, которые занимаются развитием внешнеэкономической деятельности России.