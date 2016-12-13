Кондолиза Райс одобрила выбор Трампом Тиллерсона на пост госсекретаря США

Кондолиза Райс, госсекретарь США в 2005-2009 гг., одобрила выбор избранного президента США Дональда Трампа, назначившего на один из самых важных постов в США Рекса Тиллерсона, генерального директора крупнейшей публичной нефтяной компании мира Exxon Mobil.

«Рекс Тиллерсон - прекрасный выбор, - написала Райс в своем Facebook. - На посту госсекретаря ему пригодится обширный опыт на международном уровне, глубокое понимание мировой экономики и вера в особую роль США в мире». Она назвала Тиллерсона успешным бизнесменом, патриотом и пообещала поддерживать его в ходе утверждения в конгрессе.

Во вторник, 13 декабря, Дональд Трамп сообщил о назначении госсекретарем США Рекса Тиллерсона. Тиллерсон принял предложение возглавить госдепартамент.

Сенаторам-республиканцам, занимающим жесткую позицию по отношению к России, очень не нравятся близкие отношения Тиллерсона с Путиным, который в 2013 г. наградил его орденом Дружбы. Сенатор Джон Маккейн в воскресенье назвал связи Тиллерсона с Путиным «поводом для беспокойства» и пообещал тщательно их изучить. Сенаторы-демократы также предупредили, что будут пристально изучать его связи с Россией.