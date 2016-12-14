Минкультуры России: Возврат скифского золота Украине нарушает права музеев

Министерство культуры России сочло решение Окружного административного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине нарушением прав музеев.

«Министерство культуры считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей. Данное решение является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций. Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию», - заявила пресс-служба министерства.

По оценке пресс-службы, амстердамский суд проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят. «Музейные предметы должны вернуться в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились и изучались учеными-археологами», - заявили в министерстве.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине два года назад.

В среду Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть возвращено Киеву. В постановлении суда говорится, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины. Нидерланды не признают присоединения Крыма к России.