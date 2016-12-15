Новак назвал отмену штрафа «Газпрома» единственной гарантией транзита газа в Европу

Только отмена незаконного штрафа, вынесенного на Украине «Газпрому» за нарушение антимонопольного законодательства, может быть гарантией надежного транзита российского газа в Европу, считает министр энергетики России Александр Новак. Его цитирует ТАСС. Так он прокомментировал заверения Киева, что антимонопольный штраф не будет использоваться в качестве предлога для отбора транзитного газа.

По словам Новака, никаких гарантий в этом смысле нет. Он напомнил, что решение суда – это документ юридического характера. «И только лишь отмена решения суда и решения антимонопольного органа Украины может быть гарантией того, что это не будет использовано в качестве инструмента для отбора газа», – сказал он.

В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на «Газпром» штраф в размере 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако проиграл все суды на Украине. Хозяйственный суд Киева 5 декабря удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $3,4 млрд, а также пени на ту же сумму.

14 декабря предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что решение суда дает Киеву право принудительного взыскания с «Газпрома» штрафа. «У нас есть основание полагать, что такое решение Киевского суда не случайно... Если вопрос ставится именно таким образом, то речь идет фактически об отъеме нашего газа, который предназначен для европейских потребителей», – заявил он. Министр энергетики Украины Игорь Насалик в тот же день заверил, что Украина не будет отбирать газ, идущий из России транзитом, для обеспечения этого судебного решения. «Если мы будем забирать транзитный газ, то мы нарушим наши обязательства и про нас скажут, что мы какая-то папуасская страна», – сказал он.