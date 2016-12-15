Апелляционный суд снова заменил генералу Чиркину реальный срок на штраф

Московский военный окружной суд (МОВС) смягчил приговор бывшему главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Владимиру Чиркину, сообщает ТАСС. Обвинение апелляционная коллегия переквалифицировала с «получения взятки должностным лицом» на «мошенничество» и назначила штраф в 90 000 руб. «В остальной части приговор оставить без изменения», – цитирует ТАСС постановление коллегии.

МОВС отменил решение Московского гарнизонного военного суда (МГВС) о лишении Чиркина наград, воинского звания, а также снял запрет занимать государственные должности в течение трех лет, разъясняет ТАСС.

Суд смягчает приговор Чиркину уже второй раз. В июне 2016 г. президиум МОВСа подтвердил законность решения о замене реального срока генералу на штраф. Прокуратура подала кассационное представление на это решение. В октябре 2016 г. Верховный суд отменил смягчение приговора и направил дело на новое апелляционное рассмотрение иным составом судей.

В МОВСе гособвинение наставаило на законности приговора, который бывшему главкому был вынесен в первой инстанции. «Вина Чиркина полностью доказана судом первой инстанции, приговор законный и отмене не подлежит. Поводов для его оговора судом не установлено, поэтому прошу приговор признать законным, обоснованным и справедливым», – цитирует прокурора ТАСС. Генерал же отверг все обвинения и попросил суд признать приговор незаконным и подлежащем отмене. Он напомнил, что все доводы обвинения ранее в суде опровергли свидетели и что два свидетеля заявили, что лжесвидетельствовали против него, боясь попасть в тюрьму.

В последнем слове Чиркин заявил, что преступления не совершал, попросив суд вынести справедливое решение.

В августе 2015 г. МГВС признал Чиркина виновным в получении взятки в 450 000 руб. за помощь подчиненному в получении квартиры. Он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима, лишению звания генерал-полковника, лишению госнаград и конфискации имущества на сумму более 450 000 руб. Главком говорил, что его обманули мошенники, которые действовали за его спиной.

В декабре 2015 г. МОВС переквалифицировал действия Чиркина на мошенничество и смягчил наказание до штрафа в 90 000 руб. Осужденный был освобожден. Апелляционная инстанция также отменила решение Московского гарнизонного суда о лишении генерала наград и воинского звания. Гарнизонный военный суд 19 февраля 2016 г. по ходатайству Чиркина досрочно снял с него судимость, законность решения подтвердил МОВС в начале апреля.

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил протест прокуратуры и отменил смягчение приговора Чиркину. Материалы дела были возвращены на новое апелляционное рассмотрение.