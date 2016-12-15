Песков назвал «смешной чушью» сообщения о вмешательстве Путина в выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы вмешательстве лично Владимира Путина в предвыборную кампанию в США не имеют под собой никаких оснований.

«Это смешная чушь», - сказал Песков. Добавив, что «если это смешная чушь, она не может иметь под собой никаких оснований».

Правительство США заявляло, что Россия использовала хакеров для атак на информационные ресурсы Национального комитета Демократической партии (НКДП) с целью дестабилизировать демократические процессы в США. По словам американских чиновников и специалистов в области информационной безопасности, российские власти используют услуги хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear, превращая их из интернет-шпионов в оружие политической борьбы против стран, оппозиционно настроенных в отношении России.

По данным американских спецслужб, хакеры из России обнародовали украденные данные электронной переписки членов НКДП и других лиц.