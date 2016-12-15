Песков: Путин и Абэ не обсуждали суверенитет над Курилами

Вопрос о суверенитете над Курильскими островами не обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Нет, вопрос суверенитета [над Курильскими островами] вообще никак не поднимается. Здесь не подлежит дискуссии вопрос российского суверенитета», - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, не вызвало ли протестов с японской стороны намерение вести совместную хозяйственную деятельность на островах Курильской гряды на основе российского законодательства. Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждался ли в принципе вопрос суверенитета на переговорах в четверг, он сказал: «Нет».

Путин и Абэ на встрече в Нагато согласовали текст заявления о начале подробных консультаций экспертов России и Японии об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах. Россия и Япония обсуждают совместное хозяйствование на этих островах в сфере рыболовства, марикультуры, туризма, медицины, экологии и в других областях.