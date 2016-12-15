Абэ пригласил Путина насладиться природой и горячими источниками

Премьер-министр Японии отметил, что это первый за прошедшие 11 лет визит Путина в его страну

Начался первый за последние 11 лет визит Путина в Японию

НАГАТО – В японском городе Нагато (префектура Ямагути) началась встреча премьера этой страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным. Путин в четверг прибыл в Японию с двухдневным визитом, первый день он по приглашению Абэ проводит на малой родине премьера.

Путин выразил надежду, что этот визит внесет «существенный вклад в развитие российско-японских отношений», и поблагодарил Абэ за приглашение.

В свою очередь премьер-министр Японии отметил, что это первый за прошедшие 11 лет визит Путина в его страну. Он предложил Путину после встречи «насладиться прекрасной японской природой, кухней», а также выразил надежду, что российский президент побывает в горячих источниках, которыми славится остров Хонсю. «После нашей встречи я обещаю, что вы сможете отдыхать в горячих источниках», – сказал Абэ.

Путин в ответ поблагодарил Абэ за возможность ознакомиться с достопримечательностями Нагато. «Спасибо за возможность ознакомиться с такими достопримечательности, как горячие источники, в которых, как вы сказали, можно отдохнуть, – пошутил Путин. – Но лучше сильно не уставать. Хотя источники – это интересно, спасибо большое».

По итогам двухдневного визита ожидается подписание десятка межгосударственных соглашений и полутора десятка коммерческих контрактов.