Международные отношения

Абэ пригласил Путина насладиться природой и горячими источниками

Начался первый за последние 11 лет визит Путина в Японию
Премьер-министр Японии отметил, что это первый за прошедшие 11 лет визит Путина в его страну
Премьер-министр Японии отметил, что это первый за прошедшие 11 лет визит Путина в его страну
Alexander Zemlianichenko / AP

НАГАТО – В японском городе Нагато (префектура Ямагути) началась встреча премьера этой страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным. Путин в четверг прибыл в Японию с двухдневным визитом, первый день он по приглашению Абэ проводит на малой родине премьера.

Путин выразил надежду, что этот визит внесет «существенный вклад в развитие российско-японских отношений», и поблагодарил Абэ за приглашение.

Россия готова к нормализации отношений, сказал в интервью японским журналистам накануне визита Путин, назвав отсутствие мирного договора анахронизмом
Мирный договор с Синдзо Абэ Владимир Путин пока не подпишет
Но его визит в Японию может стать первым реальным шагом к такому соглашению

В свою очередь премьер-министр Японии отметил, что это первый за прошедшие 11 лет визит Путина в его страну. Он предложил Путину после встречи «насладиться прекрасной японской природой, кухней», а также выразил надежду, что российский президент побывает в горячих источниках, которыми славится остров Хонсю. «После нашей встречи я обещаю, что вы сможете отдыхать в горячих источниках», – сказал Абэ.

Путин в ответ поблагодарил Абэ за возможность ознакомиться с достопримечательностями Нагато. «Спасибо за возможность ознакомиться с такими достопримечательности, как горячие источники, в которых, как вы сказали, можно отдохнуть, – пошутил Путин. – Но лучше сильно не уставать. Хотя источники – это интересно, спасибо большое».

По итогам двухдневного визита ожидается подписание десятка межгосударственных соглашений и полутора десятка коммерческих контрактов.

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Путин в четверг прибыл в Японию с двухдневным визитом, первый день он по приглашению премьера этой страны Синдзо Абэ проводит на его малой родине
Koji Sasahara / AP
Путин в четверг прибыл в Японию с двухдневным визитом, первый день он по приглашению премьера этой страны Синдзо Абэ проводит на его малой родине
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В японском городе Нагато (префектура Ямагути) началась встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина
Toru Hanai / Reuters
В японском городе Нагато (префектура Ямагути) началась встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина
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Премьер-министр Японии предложил Путину после встречи «насладиться прекрасной японской природой, кухней», а также выразил надежду, что российский президент побывает в горячих источниках, которыми славится остров Хонсю
Toru Hanai / Reuters
Премьер-министр Японии предложил Путину после встречи «насладиться прекрасной японской природой, кухней», а также выразил надежду, что российский президент побывает в горячих источниках, которыми славится остров Хонсю
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На фото резиденция, где проходит встреча лидеров России и Японии
Toru Hanai / Reuters
На фото резиденция, где проходит встреча лидеров России и Японии
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Япония подготовилась к приезду Владимира Путина, на улицах появилась наглядная агитация
Koji Sasahara / AP
Япония подготовилась к приезду Владимира Путина, на улицах появилась наглядная агитация
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