Россия до конца года отправит в Китай первые четыре Су-35

Россия передаст Китаю до конца года первые четыре истребителя Су-35, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«До конца года четыре самолета Су-35 улетают в Китай», - сказал Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

В 2015 г. Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Сообщалось, что ВВС Китая получат 24 машины общей стоимостью около $2 млрд. До этого Су-35 эксплуатировали только ВС России.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию «Сухой»).

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++».

В Су-35 использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.