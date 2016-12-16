Мединский обещал правильно отреагировать на замечания Медведева

Министр культуры Владимир Мединский услышал рекомендацию премьер-министра Дмитрия Медведева, который в интервью российским телеканалам заявил, что члены правительства, в том числе и министр культуры, должны быть сдержанными в комментариях. «На замечание руководства я реагирую всегда правильно», - цитирует Мединского «Интерфакс».

Как передает ТАСС, министр также заявил, что не участвует в дискуссии относительно «Ельцин центра».

Медведева накануне спросили, входят ли острые комментарии по различным событиям в сфере культуры в круг обязанностей профильного министра. Он в ответ призвал всех министров быть «аккуратными и сдержанными» в своих заявлениях, в противном случае их слова могут быть восприняты как окрик со стороны государства, даже если должностное лицо и не собиралось заниматься цензурой и совершенно уверено в своей правоте. «Когда речь идет об оценке того или иного предмета искусства, выставки, постановки, кто должен это комментировать, на мой взгляд? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди, которые говорят: мне нравится или не нравится. Когда комментарий осуществляется чиновником - в любой сфере - это, к сожалению, в какой-то момент может быть воспринято как окрик. А вот этого допускать нельзя», - объяснил премьер. Даже если чиновник и не собирался что-либо пресекать, после резких высказываний с его стороны «формируется тренд: если это позиция министра, значит, нас поставили на место».

В дискуссии о «Ельцин центре», которую 9 декабря начал режиссер Никита Михалков, обвинив это учреждение в разрушении самосознания молодежи, Мединский согласился с этой критикой. «Увы, в "Ельцин центре", представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли "не в ногу" и только один Ельцин "в ногу". Чего здесь больше - комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России - ни великих триумфов, ни реальных трагедий?» - написал Мединский в статье «Битва при Ельцине»: как нам учить уроки собственной истории» на сайте «История России». Он согласился, что это и есть «инъекция разрушения национального самосознания».