Голодец обещает повышение зарплаты врачей на 7,5% с 1 января 2017 года

Заработная плата врачей увеличится на 7,5% с 1 января 2017 г., а с 1 октября 2017 г. должна достигнуть 180% от средней по региону, заявила вице-премьер России Ольга Голодец на Всероссийском семинаре - совещании с представителями регионов по социальным вопросам.

7 декабря Голодец пообещала, что с 1 января 2018 г. зарплата врачей будет составлять 200% от средней по стране.

Согласно проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 г. и плановые 2018–2019 гг., одобренному 5 декабря профильным комитетом Госдумы, вместо обещанных 10,6% вознаграждение медикам вырастет в 2017 г. на 5,4%.

Согласно «майским указам» Путина, в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно; а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Однако ФОМС не хватает средств на выполнение «майского указа».