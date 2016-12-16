Мосгорсуд направил на новый круг дело информатора WADA Родченкова

Мосгорсуд отменил арест имущества бывшего директора ФГУП «Московская антидопинговая лаборатория» Григория Родченкова, который перебрался в США и стал основным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) по проблеме употребления допинга в России. «Решение Басманного суда отменить, направить дело на новое рассмотрение», - цитирует «Интерфакс» решение Мосгорсуда. Басманный суд 12 августа наложил арест на жилой дом Родченкова и земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья. Его оспорила защита Родченкова. В отношении бывшего спортивного чиновника и иных лиц, выполнявших в 2009-2013 гг. управленческие функции во всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Дом Родченкова мог быть построен на деньги, добытые от продажи запрещённых препаратов, заявила в Мосгорсуде представитель следствия. «Родченков продавал запрещённые препараты нашим спортсменам под видом витаминов, мы считаем, что дом Родченкова построен на деньги, добытые от продажи этих препаратов», - сказала она (цитата «Интерфакса). Жена Родченкова Вероника заявила, что не знает, был ли у ее мужа иной источник заработка, кроме зарплаты. "Дом и земельный участник мой муж подарил своей дочери и переслал мне из США, где он проживает, доверенность. Дом был переоформлен на нашу дочь Марину в качестве подарка на свадьбу", - говорится в показаниях Родченковой.

Дело против Родченкова СКР возбудил в июне 2016 г. по материалам, опубликованным в СМИ после интервью бывшего чиновника и по поступившим из Генпрокуратуры материалам проверки информации WADA. Родченков недавно рассказал The New York Times, что в Сочи российские спортсмены принимали с алкоголем составленный им допинг, а после выступлений образцы мочи олимпийцев, сданные на анализ, спортивные чиновники тайно подменивали на чистые. Тогда сообщалось, что, по данным следствия, WADA в связи с проведением расследования 9 декабря 2014 г. направило в Московский антидопинговый центр письмо на имя Родченкова, чтобы все хранившиеся на тот момент в лаборатории пробы, собранные в течение трех месяцев, начиная с 10 сентября 2014 г., были заморожены и хранились до дальнейших указаний. WADA просило подтвердить в письменной форме получение письма. СКР утверждал, что Родченков заверил WADA, что все образцы надежно хранятся, 12 декабря 2014 г. Родченков поручил подчиненным утилизировать 1437 биопроб, хранившихся на тот момент в лаборатории, что и было сделано. По версии следствия, так он стремился скрыть недостатки и нарушения в своей деятельности и тем самым сохранить за собой руководящую должность. Позднее СКР заявил, что Родченков мог незаконно торговать допингом.