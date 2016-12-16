Приставы конфискуют Bentley и Lexus у жены и сына экс-губернатора Хорошавина

Судебные приставы намерены арестовать имущество обвиняемого в коррупции экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на общую сумму более 1 млрд руб., процесс уже запущен, заявили «Интерфаксу» в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов.

«У приставов есть постановление на конфискацию Bentley Continental, который принадлежит сыну моего подзащитного, сейчас проходит процедура конфискации. Приставы также конфискуют внедорожник Lexus LX 570, который принадлежит Ирине Хорошавиной», - сказал «Интерфаксу» в пятницу адвокат родственников Хорошавина Иван Миронов.

В сообщении ФССП говорится, что в профильном управлении по исполнению особо важных исполнительных производств находятся дела, возбужденные на основании исполнительных листов, выданных Южно-Сахалинским городским судом, об обращении в доход государства имущества, ранее принадлежавшего Хорошавину и членам его семьи. «В рамках исполнения данных исполнительных производств 5 декабря в Гохран России были переданы 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней для дальнейшего обращения в доход государства», - цитирует «Интерфакс».

В ближайшее время в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства будет передано движимое и недвижимое имущество должника, в том числе земельные участки, дом, автотранспортные средства, добавили в ФССП.

Южно-Сахалинский городской суд 20 мая конфисковал у семьи экс-губернатора имущество, происхождение которого владельцы не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства. Представитель Генпрокуратуры в суде говорил, что за восемь лет общие доходы Хорошавиных составили около 55 млн руб., но приобрели они имущество на сумму более 1 млрд руб., а при обыске на их банковских счетах было обнаружено еще более 750 млн руб.

Александр Хорошавин, его бывшая жена Ирина и сын Илья подали в Конституционный суд жалобу, оспаривающую конфискацию имущества до окончания расследования, сообщил недавно «Коммерсантъ». По их мнению, статьи закона о контроле за расходами чиновников и статья 235 Гражданского кодекса нарушают их конституционные права. Статьи, о которых идет речь, устанавливают правила компенсации имущества, законность происхождения которого не подтверждена. На практике эти нормы нарушают принцип презумпции невиновности и права не свидетельствовать против самого себя, отмечают заявители. Они просят суд признать неконституционным рассмотрение дела о конфискации до вынесения обвинительного приговора. Также Хорошавины просят КС о запрете положений закона.