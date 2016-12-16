Китай захватил подводный дрон США в международных водах – Reuters

Корабли ВМС Китая захватили подводный дрон США в международных водах Южно-Китайского моря, сообщило агентство Reuters.

CNN уточнил, что речь идет о подводном аппарате океанографического судна США USNS Bowditch, инцидент произошел в 100 милях от берега в районе залива Субик-Бей (Филиппины). По сообщению источника в ВМФ США, китайский корабль, следивший за Bowditch, спустил шлюпку во время приема дрона из воды американцами и попросту захватил аппарат. Китайский корабль не ответил на запрос по радио о том, что аппарат является собственностью США. По словам представителя ВМФ США, американское судно вело обычную гидрографическую работу.

В последнее время наметилось охлаждение отношений США и Китая, в особенности после того, как избранный президент США Дональд Трамп подверг сомнению политику «единого Китая» в отношении Тайваня.