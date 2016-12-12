МИД КНР заявил о последствиях отказа Трампа от политики «единого Китая»

В Пекине глубоко озабочены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, стоит ли Соединенным Штатам сохранять приверженность политике «единого Китая». Как сообщает CNN, это сказал представитель МИД Китая Гэн Шуан. Если Трамп не будет придерживаться этой политики, которая является краеугольным камнем дипломатических отношений между странами, установленных в 70-е, сотрудничество США и Китая «даже не будет обсуждаться», - говорится в его комментарии. По словам дипломата, вопрос Тайваня является одним из главных для суверенитета и территориальной целостности Китая.

Избранный президент США «полностью понимает политику "единого Китая", по которой Тайвань признается провинцией КНР, но не уверен, что её следует придерживаться. Как передает Reuters, он высказался по этой теме в эфире Fox News Sunday. "Я не понимаю, почему мы должны быть связаны политикой "единого Китая", если мы не заключаем с Китаем другие сделки, в том числе в сфере торговли», – заявил он. Трамп раскритиковал нынешнюю политику Китая – в частности, отсутствие помощи Пекина по проблеме КНДР и его действия в Южно-Китайском море, а также высокие налоги для американских товаров.

Он добавил, что не Китай будет решать, следует ему принимать звонки от лидера Тайваня или нет. «Я не хочу, чтобы Китай мне что-либо диктовал, – сказал избранный президент. – Это был звонок мне. Очень милый. Короткий. Почему какое-то другое государство считает себя вправе говорить, что мне не следовало соглашаться на этот разговор?» Он добавил, что отказаться от беседы в этом случае было бы очень неуважительно.

Телефонный разговор Трампа с Цай Инвэнь состоялся в начале декабря и продолжался 10 минут. Это был первый разговор президента или избранного президента США с лидером Тайваня за последние 30 лет. Китай выразил формальный протест, напомнив, что в мире существует «только один Китай», и предостерег от ненужных осложнений для китайско-американских отношений из-за неосторожных действий вокруг проблемы Тайваня.

Одна из газет китайской компартии – The Global Times в редакционной статье назвала Трампа «наивным ребенком в том, что касается дипломатии», и добавила, что политика «единого Китая» не продается и не покупается – если в бизнесе это приемлемый подход, в дипломатии это невозможно, передает ABC News.