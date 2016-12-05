Трамп ответил Китаю на критику

Избранный президент США Дональд Трамп отметил, что руководство Китая создает неравные условия для американских компаний на рынке КНР и строит военные базы в Южно-Китайском море, не советуясь с Вашингтоном. Он написал это в Twitter через два дня после того, как состоялся его телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь, а Пекин выразил в связи с этим протест.

«Разве Китай нас спрашивал, можно ли ему девальвировать свою валюту, (усложняя условия для конкуренции нашим компаниям), взимать высокие налоги с наших товаров, поступающих в Китай или можно ли строить крупный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря? Не думаю, что так было», - написал Трамп в своем микроблоге.

Его телефонный разговор с Цай Инвэнь состоялся в минувшую пятницу и продолжался 10 минут. Это был первый разговор президента или избранного президента США с лидером Тайваня за последние 30 лет. Китай, который не признает независимость Тайваня, выразил формальный протест, напомнив, что в мире существует «только один Китай», и предостерег от ненужных осложнений для китайско-американских отношений из-за неосторожных действий вокруг проблемы Тайваня. В субботу Трампа резко раскритиковала государственная China Daily. В редакционной статье телефонный разговор был назван признаком неопытности переходной команды Трампа в международной политике.

Избранный президент США в Twitter после этого объяснил, что лидер Тайваня звонила ему всего лишь, чтобы поздравить с победой на выборах, и он ее поблагодарил. Избранный вице-президент Майк Пенс также заявил журналистам, что это был только звонок вежливости.

Воскресные твиты Трампа показывают, что китайско-американские отношения все же могут осложниться, поскольку он затронул два наиболее острых спорных вопроса, считает Business Insider.