Трамп прокомментировал разговор с главой администрации Тайваня

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь. «Интересно, США продают Тайваню военную технику на миллиарды долларов, но я не должен принимать поздравительный звонок», – написал Трамп в Twitter.

Вечером 2 декабря Трамп провел телефонный разговор с руководителем администрации Тайваня, в ходе которого обсудил с ней сотрудничество по вопросам экономики и безопасности. Разговор состоялся по инициативе Инвэнь.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что разговор Трампа с Инвэнь не повлияет на сотрудничество между странами. Он отметил, что этот разговор является «просто небольшой уловкой Тайваня».