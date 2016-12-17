Михалков приехал на экскурсию в «Ельцин-центр»

Режиссер Никита Михалков приехал на экскурсию в екатеринбургский «Ельцин-центр», сообщает «Интерфакс». «Никита Михалков прибыл в Екатеринбург на бой российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Свой визит в столицу Урала Никита Михалков начал с посещения экспозиции «Ельцин-центра», – сказали агентству в пресс-службе режиссера.

Отмечается, что Михалков прибыл как частное лицо, никаких заявлений он не делал. В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили, что режиссера сопровождает съемочная группа, заранее о съемке он не предупреждал.

Ранее Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, обвинил «Ельцин-центр» в разрушении национального самосознания и заявил, что в центре «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».