Наина Ельцина прокомментировала слова Михалкова о «Ельцин-центре»

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина прокомментировала слова режиссера Никиты Михалкова об екатеринбургском «Ельцин-центре».

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к "Ельцин-центру", ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в "Ельцин-центре"! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!» – заявила Ельцина, слова которой приводятся на сайте центра.

В пятницу 9 декабря Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, обвинил «Ельцин-центр» в разрушении национального самосознания и заявил, что в центре «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».

Ельцина добавила, что в центре «нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок – только документы, только факты, только свидетельства очевидцев».