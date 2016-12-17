Многотысячная акция протеста проходит у здания президентского дворца в Варшаве

Несколько тысяч человек собрались у здания президентского дворца в Варшаве, сообщает «РИА Новости». Протесты в Польше начались вечером 16 декабря.

Вчера оппозиция сорвала заседание сейма, заблокировав трибуну. Тогда спикер парламента перенес заседание в другой зал, в котором, несмотря на отсутствие электронной системы голосования, были приняты несколько законов.

Оппозиция считает принятие законов нелегитимным. Вечером в пятницу представители оппозиционных партий пытались блокировать вход в сейм.

Позже оппозиционеры обвинили полицию в применении слезоточивого газа для разгона толпы. По их словам, акция проходила мирно и не требовала таких мер.