Более половины японцев негативно оценили итоги визита Путина в страну – Kyodo

Опрос, проведенный агентством Kyodo, показал, что 54,3% жителей Японии негативно оценивают итоги переговоров премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в страну.

Противоположной точки зрения придерживаются 38,7% опрошенных.

Результаты опроса также показали, что на этом фоне рейтинг поддержки кабинета Абэ упал до 54,8%, что на 5,9 п. п. меньше, чем в ноябре.

Напомним, Путин совершил двухдневный визит в Японию 15-16 декабря. По итогам поездки было подписано около 100 соглашений о сотрудничестве на различных уровнях. Стороны также обсудили территориальный вопрос.