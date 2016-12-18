Папа римский может приехать в Донбасс

Посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что папа римский Франциск может приехать с визитом в Донбасс.

«Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон», – заявил Гуджеротти. Он отметил, что в данный момент папа римский не может посетить Донбасс, но такое желание у него есть.

«Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение», – заключил Гаджеротти.