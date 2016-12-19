Названа причина крушения Ил-18 в Якутии

Предварительной причиной жесткой посадки самолета Ил-18 в Булунском районе Якутии в Тикси стал сильный боковой ветер с порывами, сообщила пресс-служба правительства региона. Власти отмечают, что, согласно прогнозам, в течение двух-трех дней погода будет только ухудшаться.

В сообщении также отмечается, что 40 пострадавших в результате крушения бригада медиков с оборудованием из Якутска доставит на самолете в поселок Усть-Куйга, затем на вертолетах – до Тикси.

Самолет совершил экстренную посадку 19 декабря в 4.45 утра в 30 км от аэродрома Тикси. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск.

По данным Минобороны, на борту находилось 39 человек, из которых семь – члены экипажа. 23 человека доставлены вертолетами поисково-спасательной службы в лечебные учреждения Тикси, из них 16 человек в тяжелом состоянии.