В Кремле не нашли времени следить за голосованием выборщиков в США

В Кремле не следят за голосованием выборщиков в США, времени нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я вам рассказал о сегодняшнем графике. Вообще не следим, времени нет, но, безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем», – добавил он. Песков подчеркнул, что Кремль пока не осуществляет контактов со сформированной администрацией Дональда Трампа.

Голосование 538 выборщиков проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия, в этом году оно пройдет 19 декабря. Для того чтобы победить, Трампу надо собрать более 270 голосов, в настоящее время формально за него должны проголосовать 306 выборщиков. Обычно итоги голосования (при этом не регламентировано, должно ли оно быть открытым или закрытым) становятся известны в тот же день.