Трамп выбрал миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост министра армии США основателю трейдера Virtu Financial инвестору-миллиардеру Винсенту Виоле, пишет The Wall Street Journal. Таким образом Трамп почти завершил формирование силового блока своей администрации - единственной ключевой вакансией остается пост директора Национальной разведки.

Винсент Виола был одним из крупных спонсоров президентской кампании США. У него хорошие связи в армейских кругах - он выпускник военной академии в Вест-Пойнте, служил в сухопутных войсках и сейчас является членом попечительского совета армейского Института киберугроз при академии.

«Американцы, как гражданские, так и военнослужащие, могут положиться на Винни Виолу во всем, что касается безопасности Америки и запросов наших военных», - сообщил Трамп. Избранный президент собрал на ключевых постах в администрации уже нескольких миллиардеров, отмечает WSJ. Во время недавних ралли Трамп объяснял это тем, что любит работать с успешными людьми.