МВД Турции подтвердило личность убийцы российского посла

Человек, убивший в понедельник, 19 декабря, российского посла в Турции Андрея Карлова, действительно был полицейским, заявил на месте происшествия министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «Нападавший родился в 1994 г. в провинции Айдын и закончил полицейскую школу. Его зовут Мевлют Мерт Алтинташ. Он прослужил в полиции два года», - сказал министр журналистам.

Он сообщил, что в результате атаки также пострадали два человека. «Все связи нападавшего будут расследованы», - сказал министр внутренних дел.

Турецкие телеканалы сообщили, что мать и сестра Алтинташа уже задержаны полицией.

Атаки на послов и посольства

В октябре этого года посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. В результате атаки никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

В октябре 2013 г. неизвестные обстреляли российские посольство в Ливии и попытались проникнуть на его территорию.

Неоднократные нападения совершались на посольство России в Киеве в последние годы. Это были хулиганские акции, никто из сотрудников не пострадал.

В сентябре 1982 г. группа израильских солдат проникла на территорию советского посольства. Никто из представителей не пострадал.

В 1976 г. посольство СССР, находившееся в Пномпене (Кампучия), было разграблено. Оставшихся сотрудников во главе с журналистом Юрием Косинским заставили вырыть себе могилу, но не казнили, а вместе с другими иностранцами вывезли за пределы Кампучии. Позже, уже после возвращения в Москву, Косинский был награжден орденом Красной Звезды.

В 1967-1970 гг. советское посольство в Китае подверглось осаде, его регулярно забрасывали булыжниками и бутылками с зеленкой и чернилами, большую часть дня работали громкоговорители, транслировали оскорбительные речи в адрес СССР и его политики. Из ответственных сотрудников никто не пострадал, нападению подверглась жена одного из работников посольства, она была ранена ножом в челюсть.

В апреле 1927 г. полиция и солдаты ворвались на территорию полпредства (посольства СССР) в Китае. Они провели обыск, несколько дипломатических работников были арестованы (затем освобождены после ноты советского правительства), кроме того, нападениям подверглись консульства в Шанхае и Харбине.

В 1923 г. в Лозанне был убит один из первых советских дипломатов – Вацлав Воровский. Бывший белогвардейский офицер Морис Конради, потерявший родных во время революции в России, выстрелил в Воровского в ресторане отеля «Сесиль». В 1927 г. советский полпред в Польской республике Петр Войков был смертельно ранен на вокзале в Варшаве белогвардейцем Борисом Ковердой.