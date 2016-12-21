Жертвами взрывов на рынке фейерверков в Мексике стал 31 человек

Жертвами серии взрывов на рынке фейерверков Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек стал 31 человек, сообщает Reuters. Ранения получили около 70, среди пострадавших есть дети. Площадь ожогов у некоторых людей достигает 90%.

В результате взрывов рынок был уничтожен на 80%. Местные СМИ сообщали, что на момент взрыва на рынке находилось 300 т фейерверков. После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложняется тем, что спасатели опасались новых взрывов пиротехники.

По словам местных властей, рынок был осмотрен сотрудниками безопасности в прошлом месяце и нарушений обнаружено не было.