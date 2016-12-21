США объявили о возврате Японии территории на севере острова Окинава

США заявили о готовности передать Японии часть территорий на севере острова Окинава, где расположены американские военные объекты. В официальном заявлении говорится, что все необходимые для этого процедуры завершены. США вернут 4000 га земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Официальная передача пройдет 22 декабря.

Главнокомандующий контингентом США на Окинаве Лоуренс Николсон не исключил, что в будущем США продолжат политику возврата земель, использующихся для размещения военных баз, властям Японии.

Договор о возвращении этих территорий был подписан в 1996 г., однако в 2002 г. его реализация была отложена. Согласно документу, Япония должна построить в районе северного тренировочного полигона шесть вертолетных площадок для нужд ВС США. К настоящему времени построено только две из них, а работы по возведению остальных четырех возобновились летом этого года.

Остров Окинава перешел под контроль США по результатам Второй мировой войны. В 1972 г. остров вернули Японии, однако он остался основным военным плацдармом США в восточной Азии. На данный момент здесь находится 74% всех американских военных объектов в Японии, занимающих пятую часть острова.

Президента Владимира Путина на прошлой неделе посетил Японию, где он обсудил ситуацию вокруг Курильских островов. В ходе визита Токио и Москва договорились начать переговоры о совместной деятельности на Южных Курилах. Путин также пообещал сделать все, чтобы обеспечить доступ на Южные Курилы японцам, ранее проживавшим на этих островах, и предложил ввести режим свободного приграничного передвижения жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо.