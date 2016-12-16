Путин призвал прекратить исторический пинг-понг с Курилами

В ходе визита президента Владимира Путина в Японию Токио и Москва договорились начать переговоры о совместной деятельности на Южных Курилах, говорится в совместном итоговом заявлении. Путин и премьер-министр Синдзо Абэ «достигли взаимопонимания о том, что начало переговорах о совместной экономической деятельности Японии и России» на этих островах «может стать важным шагом к подписанию мирного договора», цитирует заявление агентство Kyodo. Стороны разделяют убежденность, что эта совместная деятельность никак не повредит взглядам обеих стран на возможность заключения мирного договора. Лидеры двух стран повторили это на совместной пресс-конференции. Путин также пообещал сделать все, чтобы обеспечить доступ на Южные Курилы японцам, ранее проживавшим на этих островах, и предложил ввести режим свободного приграничного передвижения жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо. По словам Абэ, обсуждалась даже возможность проживания граждан двух стран на Южных Курилах.

«Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а, наоборот, чем-то объединяющим Россию и Японию», - заявил Путин на итоговой пресс-конференции в Токио. Он подчеркнул: «Если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром - а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизмы взаимодействия, - то на этой базе [можно будет] сформировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору», - цитирует его «Интерфакс».

«Я договорился с президентом России о том, чтобы создать особый режим для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах, - заявил Синдзо Абэ. - Эта совместная хозяйственная деятельность не будет осуществляться в ущерб позициям обеих сторон по проблеме мирного договора. Этот режим будет направлен на то, чтобы создать условия для будущего решения этой проблемы». Как передает «Интерфакс», премьер считает, что создание такого режима будет «очень важным шагом для решения в будущем проблемы мирного договора». «Наши мнения с Владимиром в этом вопросе полностью совпали», - добавил он. «Мы должны подумать о том, чтобы россияне и японцы не только говорили о тех позициях, которые мы имеем, а шли в другом направлении: мы должны прилагать совместные усилия, чтобы россияне и японцы смогли построить отношения по принципу совместной победы», - считает премьер-министр.

О том, что Путин и Абэ «минут за сорок» 15 декабря согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах, стало известно в четверг. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, совместное хозяйствование будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и проч. Он подчеркнул, что деятельность будет основана на российском законодательстве: острова принадлежат России. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ вообще никак не поднимается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Доступ бывших жителей Курил на острова

Российский лидер также сообщил, что договорился с Абэ сделать все, чтобы максимально обеспечить доступ бывшим жителям Курил на острова, «даже в те районы, которые до сих пор были для них закрыты», цитирует «Интерфакс». По его словам, премьер в личной беседе много об этом говорил и передал ему «письма граждан Японии, которые стремятся к такому неформальному взаимодействию с российскими гражданами на этих островах». Они поручили МИДам обеих стран обсудить возможность упрощения порядка посещения японцами могил своих родственников на Курильских островах.

«Мне хотелось сделать так, чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли на основе доверия развивать связи и сотрудничества, сделать так, чтобы они могли вместе жить совместно и работать и думать о будущем этих островов. Поэтому мы говорили о том, чтобы сделать из этих островов зону совместного проживания, совместного процветания. Это мое искреннее желание, которое я донес до президента России», - сказал в свою очередь Абэ (цитата ТАСС). Он также сказал, что бывшие жители Курил с нетерпением ждут подписания мирного договора с Россией и что он донес их чаяния до президента Путина. До начала визита российского президента в Японию министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выразил пожелание, чтобы проблема в отношениях с Россией была бы решена «при жизни нашего поколения».

Проблема мирного договора

«Если кто-то считает, что мы заинтересованы исключительно в налаживании экономических связей, а мирный договор откладываем на второй план, это не так», - заявил в пятницу Путин. «На мой взгляд, самым главным является заключение мирного договора, потому что это создаст нам условия для долгосрочного взаимодействия в исторической перспективе, на среднюю и долгосрочную перспективу», - цитирует его ТАСС. «Это важнее, чем деятельность на островах», - подчеркнул он. «Япония жила без глубокого сотрудничества с Россией 70 лет, и мы жили. Можем так жить дальше? Можем. Но это будет правильно? Нет, неправильно», - сказал он. По словам Путина, если Россия и Япония «объединят усилия», конкурентоспособность обеих стран и экономик «многократно возрастет», и к этому нужно стремиться. Абэ рассказал журналистам, что проблему мирного договора они с Путиным обсуждали пять часов, что обе стороны «искренне стремятся» решить ее, но об урегулировании говорить еще рано. «Я думаю, что мы смогли понять друг друга», - цитирует его ТАСС.

«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело», - цитирует Путина «Интерфакс». По его словам, было бы наивно полагать, что территориальный спор можно урегулировать в одночасье, но необходимо искать его решение, которое соответствовало бы стратегическим интересам обеих стран и которое поддержали бы их народы. Накануне визита в Японию он заявил японской телекомпании Nippon TV (NTV), что у Москвы нет территориальных проблем с Токио. «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», – добавил он.