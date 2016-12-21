В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проводит специальную операцию по нейтрализации на территории страны ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативные мероприятия проводятся одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы.

По подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности запрещенной организации задержаны 16 человек, говорится в сообщении КНБ. Ведутся обыски по местам проживания задержанных и иные оперативно-следственные и процессуальные действия, уточняется в пресс-релизе.

По данным КНБ Казахстана, члены этой организации пропагандируют принцип так называемого «обвинения в неверии», или «такфира», на котором, в свою очередь, построена идеология «Аль-Каиды», «ДАИШ» (запрещенные в России террористические организации) и ряда других экстремистских группировок.

Последователи «Ат-Такфир уаль-Хиджра» одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, а также в целом отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны.